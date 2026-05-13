Strade chiuse Locate Triulzi isolata Ecco i percorsi notturni consigliati
Da ieri sera, alcune strade di Locate Triulzi sono state chiuse al traffico e resteranno così per cinque notti consecutive. Questa chiusura ha causato l’isolamento di alcune zone della località, influenzando i percorsi dei pendolari che si spostano in auto. Sono stati indicati percorsi alternativi da seguire durante le ore notturne, al fine di evitare disagi nella viabilità locale.
Dalla notte scorsa e per cinque notti consecutive, i pendolari di Locate che si muovono in auto o con mezzi propri si troveranno a vivere una situazione paradossale: con il sottopasso di via Milano chiuso ormai da oltre un anno, anche la Valtidone, dalle 23 alle 5 del mattino, non sarà percorribile per consentire a Terna di effettuare interventi sulla rete elettrica inerenti al quadruplicamento della linea ferroviaria Milano-Pavia. Il sindaco Davide Serrano ha inoltre scritto a Terna e alla Prefettura di Milano per chiedere il rinvio dell’intervento a dopo la riapertura del sottopasso di via Milano (anch’esso chiuso per lavori inerenti al quadruplicamento della linea ferroviaria e in attesa di collaudo), ma la risposta è stata negativa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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