Strade chiuse Locate Triulzi isolata Ecco i percorsi notturni consigliati

Da ieri sera, alcune strade di Locate Triulzi sono state chiuse al traffico e resteranno così per cinque notti consecutive. Questa chiusura ha causato l’isolamento di alcune zone della località, influenzando i percorsi dei pendolari che si spostano in auto. Sono stati indicati percorsi alternativi da seguire durante le ore notturne, al fine di evitare disagi nella viabilità locale.

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Dalla notte scorsa e per cinque notti consecutive, i pendolari di Locate che si muovono in auto o con mezzi propri si troveranno a vivere una situazione paradossale: con il sottopasso di via Milano chiuso ormai da oltre un anno, anche la Valtidone, dalle 23 alle 5 del mattino, non sarà percorribile per consentire a Terna di effettuare interventi sulla rete elettrica inerenti al quadruplicamento della linea ferroviaria Milano-Pavia. Il sindaco Davide Serrano ha inoltre scritto a Terna e alla Prefettura di Milano per chiedere il rinvio dell’intervento a dopo la riapertura del sottopasso di via Milano (anch’esso chiuso per lavori inerenti al quadruplicamento della linea ferroviaria e in attesa di collaudo), ma la risposta è stata negativa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Strade chiuse, Locate Triulzi isolata. Ecco i percorsi notturni consigliati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Locate Triulzi: Tigros apre, 50 nuovi posti di lavoroDomani, mercoledì 11 marzo 2026, il quartiere di Locate Triulzi accoglie un nuovo punto vendita della catena Tigros. Stramilano 2026: percorsi, strade chiuse e mezzi pubblici domenica 3 maggioDomenica 3 maggio torna a Milano la storica Stramilano, uno degli appuntamenti sportivi più attesi della primavera cittadina.