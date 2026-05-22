L'obesità lascia una memoria sulle cellule immunitarie che può anni | la scoperta dell'Università di Birmingham

Uno studio condotto da un team di ricercatori presso un'università britannica ha scoperto che l'obesità potrebbe lasciare una traccia permanente su alcune cellule del sistema immunitario. La ricerca ha evidenziato che questa impronta potrebbe durare anche fino a dieci anni dopo aver perso peso. La scoperta si basa sull'analisi delle cellule immunitarie prelevate da soggetti con obesità e successivamente sottoposti a interventi di perdita di peso. I risultati sono stati pubblicati di recente e fanno parte di un progetto volto a comprendere le conseguenze a lungo termine dell'obesità sul sistema immunitario.

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