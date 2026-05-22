L'obesità lascia una memoria sulle cellule immunitarie che può anni | la scoperta dell'Università di Birmingham
Uno studio condotto da un team di ricercatori presso un'università britannica ha scoperto che l'obesità potrebbe lasciare una traccia permanente su alcune cellule del sistema immunitario. La ricerca ha evidenziato che questa impronta potrebbe durare anche fino a dieci anni dopo aver perso peso. La scoperta si basa sull'analisi delle cellule immunitarie prelevate da soggetti con obesità e successivamente sottoposti a interventi di perdita di peso. I risultati sono stati pubblicati di recente e fanno parte di un progetto volto a comprendere le conseguenze a lungo termine dell'obesità sul sistema immunitario.
Secondo un gruppo di ricercatori dell’Università di Birmingham l'obesità potrebbe lasciare una sorta di impronta su alcune cellule del sistema immunitario che potrebbe durare anche fino a dieci anni dalla perdita di peso. Questo potrebbe implicare un un rischio di patologie correlate all'obesità anche anni dopo la perdita di peso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La obesidad deja huella en las células inmunitarias hasta 10 años después de adelgazar
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