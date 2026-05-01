Ora puoi scoprire dov'era casa tua 320 milioni di anni fa | lo strumento dell'Università di Utrecht

Un team di ricercatori dell'Università di Utrecht ha sviluppato uno strumento online che permette di scoprire dove si trovava la propria casa circa 320 milioni di anni fa. Questo nuovo servizio utilizza dati geologici e paleontologici per ricostruire la posizione delle terre emerse nel passato. L’obiettivo è offrire un modo semplice e accessibile per esplorare la storia geografica del pianeta. Lo strumento è ora disponibile per gli utenti interessati a conoscere le proprie origini geologiche.

Un team di ricercatori dell'Università di Utrecht ha realizzato uno strumento online che permette a chiunque di conoscere per qualsiasi punto nel mondo com'è cambiata la latitudine nel corso degli ultimi 320 milioni di anni fa, fornendo quindi informazioni preziose sul movimento dei continenti spinti dalle placche tettoniche.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Studentessa di 19 anni trovata morta nell’alloggio dell’Università, arrestato un conoscente 34enneUna giovane di 19 anni, Carla Georgescu, è stata trovata morta nel suo alloggio universitario nel Lancashire, in Inghilterra. Bagagli smarriti addio: ora puoi dire alla compagnia aerea dov'è la tua valigiaMai più preoccupazioni e lunghi giorni di attesa per riavere indietro la valigia andata dispersa.