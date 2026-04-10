Matteo Lorito rettore dell'Università Federico II racconta cos'è il Dimostratore Arca gioiello per le tecnologie dell'agroalimentare

A Napoli è stato presentato il Dimostratore Arca, un progetto realizzato dal centro Agritech e finanziato con fondi del PNRR. Il dispositivo integra tecnologie e robotica per il settore agroalimentare e offre 250 soluzioni specifiche per le imprese agricole. Il rettore dell’università locale ha illustrato le caratteristiche e le potenzialità di questo strumento, definendolo un elemento di rilievo nel panorama delle innovazioni tecnologiche applicate all’agricoltura.

A Napoli debutta Arca, dimostratore del centro Agritech finanziato col Pnrr: tecnologie, robotica e 250 soluzioni per imprese agricole. 🔗 Leggi su Fanpage.it Un nuovo test sta smascherando i limiti e l’arroganza dell’IA: cos’è l’Humanity’s Last ExamIl test "Humanity's Last Exam" ha sfidato i modelli avanzati di intelligenza artificiale con 2. La partita dell’acciaio tra Piombino e Taranto: cosa c’è dietro l’esposto del Codacons all’AntitrustL'impianto siderurgico di Piombino potrebbe rinascere, dopo oltre dieci anni, dalla collaborazione tra Metinvest e Danieli. Temi più discussi: Federico II, Lorito apre le danze per l’elezione del prossimo rettore; Corsa alla poltrona di rettore della Federico II; Innovazione: 9 e 10 aprile a Napoli 'Agritech Revolution'; Napoli, inaugurato il Dimostratore Arca, la nuova infrastruttura per le tecnologie dell'agroalimentare. Federico II, Lorito apre le danze per l’elezione del prossimo rettorePrimo a rompere gli indugi è stato il prof di Ingegneria elettrica Meo, seguito dal filologo Mazzucchi e dal docente di Chimica Pezzella. Firmato il decreto ... napoli.repubblica.it Napoli, il rettore Matteo Lorito: La mia missione negli Usa apre strade agli studentiLa futura politica estera della Federico II. Gli accordi con università prestigiose e fondazioni che hanno un peso culturale ed economico nella politica statunitense. I rapporti con quella fetta di ... napoli.repubblica.it Con il rettore dell’università di Napoli Federico ll Matteo Lorito e assessore regionale agricoltura Maria Carmela Serluca. Grande sfida Agritech per agricoltura del futuro!!! Ecodigital Verso il 2050 - facebook.com facebook