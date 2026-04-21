Ma non vanno gratis in gita? | quando si ignorano le responsabilità e il lavoro gratuito dei docenti che rifiutano di accompagnare gli studenti

In un liceo della provincia di Catania, alcune classi non si sono unite alla tradizionale gita all’estero organizzata dalla scuola. Mentre gli studenti delle sezioni partecipanti si trovano già in aeroporto pronti a partire, altre classi sono rimaste in istituto. La ragione principale riguarda il rifiuto di alcuni docenti di accompagnare gli studenti, sollevando questioni legate alle responsabilità e al lavoro svolto gratuitamente durante le escursioni scolastiche.

In un rinomato liceo etneo, varie classi non partecipano alla gita scolastica all’estero: mentre i compagni delle altre sezioni fanno la fila al gate dell’aeroporto diretti verso le capitali europee, altri studenti restano a scuola. Il motivo? Nessun docente ha dato la disponibilità ad accompagnarli. In una chat dei genitori si chiedono: “Ma ai prof non pagano il viaggio?”, ignorando di fatto che per gli insegnanti non c’è nessuna remunerazione, ma pensati responsabilità civili e penali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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