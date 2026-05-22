Lo spirito del pianeta al Lavello

Il Comune di Calolziocorte ha ricevuto un finanziamento attraverso un accordo di partenariato con altri enti locali, tra cui il Comune di Lecco. Il finanziamento riguarda la realizzazione del festival intitolato “Lo Spirito del Pianeta”, che si svolgerà presso il Monastero del Lavello. Ciascun ente ha presentato un proprio progetto come parte della collaborazione. L’evento è programmato per un determinato periodo, senza ulteriori dettagli sui tempi.

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Il Comune di Calolziocorte ha ottenuto - tramite un rapporto di partenariato con il Comune di Lecco ed altri enti limitrofi (in cui ognuno presentava un proprio progetto) - un finanziamento per la realizzazione del festival “Lo Spirito del Pianeta” presso il Monastero del Lavello per il periodo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Pianeta Argento: può un battito fragile tenere in vita l’ecologia del pianeta? Milan: torna lo spirito del ’99Dopo la vittoria nel Derby della Madonnina che ha riaperto il discorso titolo, La Gazzetta dello Sport rievoca uno dei capitoli più epici dello... Lo Spirito del Pianeta 2025, un inno alla positività della vitaIl festival dei popoli indigeni e delle tradizioni del mondo inizia giovedì 3 luglio al Bosco Grosso di Casirate d’Adda. Gli organizzatori: Cambiamo lo sguardo sul mondo. Non tanti ‘io’, ma un grande ... bergamonews.it Lo Spirito del Pianeta raddoppia: un mese di eventi fra Casirate e PiarioÈ finalmente disponibile online il programma ufficiale dell’edizione 2025 de Lo Spirito del Pianeta, il più grande festival in Italia interamente dedicato alle culture native del mondo e alla ... bergamo.corriere.it