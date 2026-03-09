Pianeta Argento | può un battito fragile tenere in vita l’ecologia del pianeta?

Nel dibattito attuale si parla spesso di come le azioni umane influenzino l’ambiente, ma poco si discute di quanto un singolo gesto possa fare la differenza. Il pianeta Argento rappresenta un esempio di fragilità ecologica, dove anche un battito sottile può contribuire a mantenere in vita l’equilibrio naturale. La questione centrale rimane: può l’impegno quotidiano preservare l’ecosistema globale?

“Il faut cultiver notre jardin “ chiude il Candido di Voltaire.Ebbene quel giardino non è solo un area privata ma l’ ecosistema salute. Se l’ecologia ambientale ci insegna a proteggere la biodiversità, l’ecologia umana ci chiede di custodire il valore della fragilità. La Long Term Care (LTC) non è più una semplice voce di bilancio assistenziale, ma un indicatore vitale per la nostra sostenibilità etica oltre che economica. I numeri dell’onda d’argento: 1) Demografia: gli over 65 rappresentano ormai il 24,7% della popolazione (quasi 15 milioni di persone-Censis 2025). Entro il 2050, l’OCSE prevede che la spesa per la LTC dovrà raddoppiare per reggere l’urto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

