Milan | torna lo spirito del ’99

Il Milan ha conquistato una vittoria nel Derby della Madonnina che ha riaperto il discorso sul campionato. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i rossoneri, portando entusiasmo tra i tifosi e riaccendendo le speranze di vittoria finale. La squadra ha mostrato compattezza e determinazione, rievocando lo spirito di successo del passato.

Dopo la vittoria nel Derby della Madonnina che ha riaperto il discorso titolo, La Gazzetta dello Sport rievoca uno dei capitoli più epici dello spirito rossonero: la clamorosa rimonta Scudetto del 1998-1999, quando il Milan di Alberto Zaccheroni compì l’impossibile, rimontando sette punti alla Lazio di Sven-Göran Eriksson nelle ultime giornate e conquistando il sedicesimo tricolore all’ultima giornata a Perugia. L’ articolo, pubblicato oggi, paragona quel “miracolo” al momento attuale del Milan di Massimiliano Allegri, che dopo il 1-0 contro l’Inter si trova a -7 punti dai nerazzurri (60 vs 67 dopo 28 giornate), con una difesa da record (solo 20 gol subiti, la miglior della Serie A) e la consapevolezza che nulla è perduto. 🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: torna lo spirito del ’99 Articoli correlati Il club rossonero abbraccia lo spirito olimpico: evento a Casa Milan con le medaglie d’oro Lysacek e FrechNuova iniziativa del Milan che unisce il mondo rossonera con Olimpiadi Invernali. GIORGIA STA MALE: HA LA FEBBRE ALTA! PAPÀ SALVO E MAMMA CINZIA LE FANNO UN REGALO A SORPRESA! Una selezione di notizie su Milan torna lo spirito del '99 Temi più discussi: Milan, Gabbia salta il derby e non solo: operato a Londra, torna tra un mese. Anche Bartesaghi in dubbio; Lazio - Milan in Diretta Streaming | DAZN IT; Milano si tinge di verde, lo Spirit de Milan celebra l’Irlanda; Morten Thorsby torna a casa in bicicletta dopo Cremonese-Milan. Milan-Inter, Serena e Collovati litigano dopo 42 anni su un gol nel derby: Sassi lo diede a me alla moviolaL'ex bomber Serena replica a Collovati dopo aver letto un'intervista alla Gazzetta e gli rinfaccia di essere andato subito dai giornalisti ad attribuirsi la paternità della rete ... sport.virgilio.it Saelemaekers: Napoli e Inter fortissime, ma lo spirito del Milan può essere un qualcosa in piùAnche se sono andato a giocare a Roma o a Bologna, per me il Milan è un posto speciale e non vedevo l'ora di tornare. Adesso l'ho potuto fare e sono molto contento di essere di nuovo qui. Parla così ... tuttomercatoweb.com #Milan, #Saelemaekers: "Contro #Dimarco guai perdere la concentrazione. Ieri grande vittoria di squadra" x.com #BernardoSilva, centrocampista del #ManchesterCity, lascerà i Citizens a zero dopo 9 stagioni. Per il #Milan sarebbe un colpo perfetto in vista della #ChampionsLeague. Nel primo commento la nostra analisi #SempreMilan - facebook.com facebook