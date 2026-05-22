Lo scacco matto di Emery Il re dell' Europa League che ha stregato il principe

Unai Emery ha ottenuto una vittoria importante in Europa League, portando a casa il suo quinto trofeo in questa competizione. La sua carriera nel torneo include successi con tre club diversi, dimostrando una notevole continuità. Il suo stile di guida ha attirato l’attenzione di molti, tanto che viene definito il “Principe d’Europa” dai tifosi. Tra i sostenitori più illustri c’è un membro della famiglia reale britannica, il principe del Galles, che nutre una passione particolare per la squadra allenata dall’allenatore spagnolo.

Elementare, Unai. Cinque coppe Uefa, con tre squadre diverse. Lo chiamano Principe d'Europa, il motivo è semplice: il più nobile tifoso dell'Aston Villa è William Windsor, principe del Galles. Il primogenito di re Carlo III incominciò a tifare per il Villa durante il periodo scolastico nel Berkshire, a sud est di Londra, volle seguire una squadra di una città lontana, i suoi compagni di college erano tifosi del Manchester United e del Chelsea: «Volevo una squadra da montagne russe di emozioni» ha spiegato a Bbc, tra l'altro il principe è nato 26 giorni dopo la finale di coppa dei campioni vinta dall'Aston Villa sul Bayern di Monaco, il 26 maggio del 1982. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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