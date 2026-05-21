Emery il Re dell’Europa League | l’Aston Villa torna sul trono d’Europa

In una notte memorabile a Dublino, l’Aston Villa ha conquistato la vittoria nell’Europa League 2026, riportando la squadra al successo continentale dopo diversi anni. La partita si è conclusa con il trionfo della formazione inglese, che ha prevalso sugli avversari in una finale combattuta. Il tecnico della squadra ha guidato la trasferta con decisione e strategia, confermando il suo ruolo centrale nel risultato finale. La vittoria ha segnato un nuovo capitolo nella storia della competizione, con la squadra che ha festeggiato sul campo.

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A Dublino è andata in scena una notte che entrerà nella leggenda. L’Aston Villa ha vinto l’Europa League 2026, ma il vero protagonista è ancora una volta lui: Unai Emery, il sovrano delle notti europee, l’uomo che ha trasformato la seconda coppa continentale in un regno personale. Cinque trionfi, tre squadre diverse, un’unica firma: quella di un tecnico che ha fatto della vittoria una scienza esatta.La finale contro il Friburgo è stata la rappresentazione perfetta del suo calcio: disciplina, equilibrio, ferocia nei momenti chiave. L’Aston Villa ha giocato con la sicurezza di chi sa che il destino è già scritto. Ogni movimento, ogni pressione, ogni ripartenza portava il marchio di Emery — un allenatore che non improvvisa, ma costruisce imperi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Emery, il Re dell’Europa League: l’Aston Villa torna sul trono d’Europa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Emery hace HISTORIA en la Europa League con el Aston Villa ante el Príncipe Guillermo Sullo stesso argomento Aston Villa Bologna 4-0: poker inglese, non c’è stata partita. Emery si conferma lo specialista dell’Europa LeagueLewandowski, l’agente Pini Zahavi è atteso a breve in Italia: Juventus e Milan alla finestra, arrivano novità importanti sul suo futuro Mercato... L'Aston Villa vince l'Europa League contro il Friburgo, Emery 5° titoloISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – L'Aston Villa rispetta i pronostici e trionfa nella notte di Istanbul. Unai Emery RE dell'Europa League Con la Vittoria sul Friburgo l'allenatore spagnolo ha vinto la sua 5 Europa League. 2014 - Siviglia 2015 - Siviglia 2016 - Siviglia 2021 - Villareal 2026 - Aston Villa @la_rossonera x.com Il grande problema per la Uefa con il dominio inglese in Europa: l'Aston Villa ha più del doppio di qualsiasi altra squadra. Sulla base degli ultimi conti, il loro fatturato è stato di 450,2 milioni di euro, con la prossima più vicina nel campo dell'EL di stagione, appe reddit Emery, il re dell’Europa League: i segreti del risultatista che di notte gioca a scacchi contro sconosciutiCinque Europa League, gli scacchi come filosofia e il principe William negli spogliatoi: chi è davvero Unai Emery ... ilfattoquotidiano.it L'Aston Villa trionfa, Friburgo ko in finale: Unai Emery si conferma il Re dell'Europa LeagueLa squadra di Birmingham ha alzato al cielo il suo quarto titolo europeo: decisive le firme di Tielemans, Buendia e Rogers ... tuttosport.com