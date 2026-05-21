Affermare che Unai Emery ha dato scacco matto in cinque finali di Europa League rispecchia in modo fedele la realtà. L’allenatore di Hondarribia, che ha riportato l’Aston Villa alla conquista di un titolo europeo 44 anni dopo il trionfo in Coppa dei Campioni nel 1982, è infatti un appassionato scacchista. Usa anche, talvolta negli orari più strambi, un App dedicata per giocare, in cui sfida con cavalli, torri e regine perfetti sconosciuti che condividono quello che per il tecnico basco, 54 anni, è molto più di un hobby o un semplice diversivo: è uno strumento che arricchisce il suo lavoro. Emery, che pure nella vita calcistica è persona di estrema riservatezza – le interviste “one to one” con lui sono rarissime -, non si nasconde dietro pseudonimi nell’uso dell’App: sono mister Emery, muovo un pedone, a te la contromossa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Emery, il re dell’Europa League: i segreti del “risultatista” che di notte gioca a scacchi contro sconosciuti

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