Livorno camion ribaltato allo svincolo per Tirrenia | conducente all' ospedale
Un incidente si è verificato sulla rampa della strada statale che collega Livorno a Tirrenia, coinvolgendo un camion che si è ribaltato. La rampa è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Il conducente del veicolo è stato trasportato in ospedale per ricevere cure mediche. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’episodio.
Incidente stradale sulla rampa della Sgc che da Livorno porta a Tirrenia dove, per cause ancora in fase di accertamento, un camion si è ribaltato. L'episodio è successo intorno alle 16.30 di oggi, venerdì 22 maggio. Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs con gli scooter, un'ambulanza. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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