Livorno camion ribaltato allo svincolo per Tirrenia | conducente all' ospedale

Un incidente si è verificato sulla rampa della strada statale che collega Livorno a Tirrenia, coinvolgendo un camion che si è ribaltato. La rampa è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Il conducente del veicolo è stato trasportato in ospedale per ricevere cure mediche. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’episodio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui