A12 verso Livorno | blocchi notturni allo svincolo di Deiva Marina

Nella notte, lo svincolo di Deiva Marina sull’autostrada A12 verso Livorno sarà chiuso temporaneamente per lavori tecnici programmati. La chiusura interesserà le ore notturne e potrebbe causare disagi ai conducenti che transitano in quella direzione. Le limitazioni sono state comunicate dalle autorità e riguardano esclusivamente l’intervallo di tempo dedicato agli interventi di manutenzione.

Gli automobilisti che percorrono l’autostrada A12 verso Livorno dovranno affrontare delle limitazioni notturne allo svincolo di Deiva Marina a causa di interventi tecnici programmati. Le Concessioni del Tirreno hanno infatti comunicato che, nella carreggiata sud, l’uscita per il casello di Deiva Marina risulterà inaccessibile in specifiche fasce orarie tra giovedì 9 aprile e sabato 11 aprile. Il calendario dei cantieri e le indicazioni per la viabilità. La pianificazione dei lavori prevede una prima interruzione operativa che inizierà stasera, giovedì 9 aprile, precisamente alle ore 21, per poi concludersi domani mattina, venerdì 10 aprile, alle 6. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A12 verso Livorno: blocchi notturni allo svincolo di Deiva Marina Via libera allo svincolo di Scopoli: "Verso il completamento della “77“"La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle infrastrutture Francesco De Rebotti, ha approvato l’intesa raggiunta sulla localizzazione per la... Leggi anche: In vacanza a 17 anni a Deiva Marina. E la sera conobbi una ragazza