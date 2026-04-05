Camion ribaltato | conducente salvato traffico bloccato su Terni-Orte

Un camion carico di verdura si è ribaltato sulla strada Terni-Orte, tra gli svincoli di Narni Scalo e San Gemini e l’uscita per la E45. Il conducente è stato soccorso e salvato, mentre il traffico è stato bloccato nel tratto interessato dall’incidente. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e rimuovere il veicolo. La strada rimane comunque chiusa in entrambe le direzioni.

Un autoarticolato carico di verdura ha sbandato e si è ribaltato sulla tratta Terni-Orte, tra gli svincoli di Narni ScaloSan Gemini e l’uscita per la E45. L’incidente, verificatosi nella mattinata di sabato, ha coinvolto un conducente ucraino di 38 anni rimasto bloccato nell’abitacolo. Il traffico è stato interrotto su entrambe le corsie prima della riapertura graduale gestita dalla Polizia Stradale. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di liberare il guidatore, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria di Terni con un trauma toracico ma pienamente cosciente. La rimozione del mezzo pesante richiederà l’ausilio di un’autogru, operazione che impatterà nuovamente sulla viabilità durante i giorni delle festività pasquali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Camion ribaltato: conducente salvato, traffico bloccato su Terni-Orte Camion si ribalta sul raccordo Terni-Orte, traffico bloccatoL’incidente nella mattinata di oggi, 4 aprile: sul posto i vigili del fuoco e i medici del 118, intervenuto anche l’elisoccorso Incidente stradale... Camion invade la carreggiata opposta sull’A1 nel Fiorentino: ferito il conducente. Traffico bloccato e codeMattinata di disagi sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto fiorentino dove un mezzo pesante ha invaso parzialmente la carreggiata opposta dopo... Si parla di: Incidente sulla superstrada Terni-Orte: tir si ribalta, intervento dei vigili del fuoco. Autoarticolato si ribalta sulla Terni-Orte: conducente trasportato in codice rossoNARNI - Incidente nella prima mattinata di sabato lungo il raccordo Terni-Orte, tra gli svincoli di Narni Scalo/San Gemini e quello della E45, in direzione Tern ... etrurianews.it Camion si ribalta, code sul raccordo Terni-OrteIl raccordo Terni-Orte è rimasto bloccato in entrambe le direzioni tra lo svincolo della E45 e Narni scalo per il ribaltamento di un camion. Il conducente, rimasto incastrato nel veicolo, è stato estr ... rainews.it