Nel match tra Liverpool e Brentford, le formazioni sono state annunciate in vista di una partita che potrebbe segnare la fine di una stagione complicata per i Reds. Il Liverpool punta a ottenere una vittoria per assicurarsi un posto in Champions League, mentre la possibile partenza di Mohamed Salah aggiunge un'ulteriore nota di tensione all'incontro. Le statistiche recenti e le anteprime indicano una sfida aperta tra due squadre con obiettivi diversi, ma entrambe determinate a fare risultato.

2026-05-22 21:42:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Liverpool ospita il Brentford mentre cerca di concludere una stagione difficile conquistando la qualificazione alla Champions League, con Mohamed Salah pronto a dire addio al club. Al Liverpool basterà un pareggio per assicurarsi un posto nella Champions League della prossima stagione. Tuttavia, dato il loro vantaggio di differenza reti rispetto al Bournemouth, sesto in classifica, è probabile che i Reds si qualifichino indipendentemente dal risultato. Quella sarà l’ultima partita di Salah con la maglia del Liverpool, mentre anche il terzino Andrew Robertson saluterà Anfield. Eppure non è chiaro se Salah avrà la possibilità di fare la sua comparsa al termine di una carriera storica nel club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Liverpool-Brentford: formazioni, statistiche e anteprime mentre la nuvola incombe sull’addio di Salah

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