Liverpool-Crystal Palace | formazioni statistiche e anteprime canali TV live streaming online e pronostici Premier League

Domani si affrontano Liverpool e Crystal Palace in una partita di Premier League. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le statistiche recenti di entrambe le squadre. La partita sarà trasmessa sui canali televisivi dedicati e sarà possibile seguirla anche in live streaming online. I pronostici indicano una sfida aperta, con entrambe le squadre che cercano punti preziosi in questa fase della stagione.

2026-04-24 14:32:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Crystal Palace è una squadra “davvero, davvero, davvero difficile” contro cui creare occasioni, ha detto Arne Slot mentre il suo Liverpool punta a porre fine a una serie di cinque partite senza vittorie contro gli Eagles quando la squadra di Oliver Glasner visiterà Anfield sabato. I Reds hanno perso tutti e tre gli incontri contro il Palace in questa stagione, ma hanno cinque punti di vantaggio in quella che probabilmente sarà l’ultima posizione di qualificazione alla Premier League per la Champions League con cinque partite rimanenti.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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