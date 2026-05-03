Sul Lago Maggiore il livello dell'acqua è salito di 15 centimetri, una variazione che potrebbe favorire il mantenimento delle risaie del fiume Po. Si sta monitorando come questa modifica possa incidere sulla produzione di energia pulita proveniente dalle centrali idroelettriche della zona. Contemporaneamente, si valutano i possibili rischi per la sicurezza dei centri abitati vicini, considerando le potenziali conseguenze di un ulteriore innalzamento delle acque.

? Cosa scoprirai Come influirà questo innalzamento sulla produzione di energia pulita?. Quali rischi reali comporta per la sicurezza dei centri abitati?. Chi ha firmato l'accordo per questa gestione sperimentale?. Perché questa misura è fondamentale per i 300mila ettari agricoli?.? In Breve Livello Sesto Calende sale da 1,25 a 1,40 metri per irrigazione.. Protezione di 300mila ettari di colture nel distretto del Po.. Accordo firmato da Est Sesia, Confagricoltura, CIA e Coldiretti.. Maggiore accumulo idrico favorisce anche la produzione di energia pulita.. Il livello del Lago Maggiore salirà di 15 centimetri sopra lo zero idrometrico di Sesto Calende, passando da 1,25 a 1,40 metri, per garantire riserve idriche strategiche al distretto del Po.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lago Maggiore: +15 cm di livello per salvare le risaie del Po

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