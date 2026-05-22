LIVE Italia-Svezia Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | altro incrocio proibitivo per gli azzurri

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Benvenuti alla diretta di oggi dedicata alla partita di hockey ghiaccio tra Italia e Svezia, valida come quinto turno della fase a gironi dei Mondiali Top Division 2026. La sfida si svolge in un momento cruciale del torneo e rappresenta un impegno difficile per gli azzurri, che affrontano una squadra tra le più forti del torneo. Seguiremo gli sviluppi in tempo reale, con aggiornamenti sugli eventi principali e sui risultati che si susseguono durante il match.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match di hockey ghiaccio maschile fra Italia e Svezia, valido come quinto turno della fase a gironi dei Mondiali Top Division 2026. La Nazionale azzurra ha finora collezionato solo sconfitte in questo difficile avvio di Mondiale. Nell’ultimo match, giocato contro la Repubblica Ceca, l’Italia è passata in vantaggio ed ha assaporato il gusto della vittoria, prima però di essere rimontata e di chiudere 3-1 per gli avversari. Il pool in cui è inserito il Blue Team è stracolmo di squadroni di livello superiore a quello della selezione tricolore, che tra l’altro deve fare i conti con un calendario che ha accumulato tutte le sfide più difficili nella prima parte del girone. 🔗 Leggi su Oasport.it

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