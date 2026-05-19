LIVE Italia-Norvegia 0-3 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | scandinavi cinici e ordinati Il Blue Team spreca troppo
Nella partita valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, la nazionale italiana ha affrontato la Norvegia. Dopo circa 20 minuti di gioco, gli azzurri hanno conquistato il primo ingaggio, iniziando con il possesso del disco. Tuttavia, la squadra scandinava si è dimostrata efficace e organizzata, portando a casa un risultato di 3-0 a favore delle avversarie. Il match si è svolto con gli scandinavi che si sono dimostrati cinici e precisi, mentre l’Italia ha commesso diversi errori e ha sprecato alcune occasioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20’00” Primo ingaggio vinto dagli azzurri che cominciano col possesso del disco. TERZO TEMPO 18.07 Pochi istanti di attesa per l’avvio del terzo e ultimo periodo. Le squadre sono nel corridoio pronte a rientrare in campo. 18.01 Ancora qualche minuto prima del nuovo ingresso in campo della due squadre e dell’inizio dell’ultima frazione di gioco. 17.59 La Norvegia dal canto sua è stata molto più cinica. Nonostante abbia tirato meno rispetto alla prima frazione di gioco (ed anche rispetto agli azzurri), gli scandinavi sono riusciti ad andare a segno due volte, indirizzando la partita nettamente dalla loro parte. 🔗 Leggi su Oasport.it
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