LIVE Italia-Norvegia 0-3 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | scandinavi cinici e ordinati Il Blue Team spreca troppo

Nella partita valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, la nazionale italiana ha affrontato la Norvegia. Dopo circa 20 minuti di gioco, gli azzurri hanno conquistato il primo ingaggio, iniziando con il possesso del disco. Tuttavia, la squadra scandinava si è dimostrata efficace e organizzata, portando a casa un risultato di 3-0 a favore delle avversarie. Il match si è svolto con gli scandinavi che si sono dimostrati cinici e precisi, mentre l’Italia ha commesso diversi errori e ha sprecato alcune occasioni.

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