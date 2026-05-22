LIVE Italia-Svezia 0-3 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | scandinavi in controllo del match

Durante la partita tra Italia e Svezia nei Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026 in corso, la squadra scandinava ha mantenuto il controllo del gioco, portandosi avanti nel punteggio con un risultato di 0-3. All’interno della partita, al minuto 9’35’’, un attacco svedese ha messo sotto pressione il portiere italiano, con Holmstrom che ha trovato spazio tra i difensori per un tiro ravvicinato. Il portiere italiano ha deviato il tiro, ma l’azione ha mostrato la superiorità degli avversari.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9’35” Attento Clara sul tiro ravvicinato di Holmstrom. Lo svedese liberissimo di tirare dopo aver dribblato un difensore azzurro. 11’12” Super parata di Hellberg! Lo svedese respinge il tiro ravvicinato e anche il tentativo di tap in degli azzurri! 11’56” Altro gol della Svezia! Stenberg deve solo appoggiare il disco in porta sul perfetto assist di Bjork. Scandinavi sul 3-0. 12’20” Finito il power play per la Svezia. Gli azzurri difendono molto bene e non incassano gol nei due minuti con l’uomo in meno. 14’05” Ottima parata di Clara sul tiro ravvicinato di Johansson. 14’20” Penalità per Zanatta, altri due minuti in inferiorità numerica per l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 0-3, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: scandinavi in controllo del match ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hockey su ghiaccio donne quarti di finale: Stati Uniti 6- ITALIA 0 Sullo stesso argomento LIVE Italia-Svezia 0-1, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: scandinavi meritatamente in vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9’39” Blocca Clara il pericoloso tiro di Ekholm! Lo svedese dribbla agilmente il difensore azzurro e ha... LIVE Italia-Norvegia 0-1, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: scandinavi meritatamente in vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’50 Ripartenza rapida condotta da Koblar. #SveziaItalia - Results on X | Live Posts & Updates x.com Quale sceglieresti per un viaggio in bicicletta di 3 mesi quest'estate: Europa meridionale (Francia, Spagna e Italia) o Europa settentrionale (Germania, Polonia e Svezia)? reddit Italia-Svezia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streamingDopo le prime quattro sconfitte e il giorno di riposo, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio è pronta a tornare in campo per proseguire il suo ... oasport.it LIVE Italia-Svezia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: altro incrocio proibitivo per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match di hockey ghiaccio ... oasport.it