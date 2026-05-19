LIVE Italia-Norvegia 0-1 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | scandinavi meritatamente in vantaggio

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Allo scadere del primo tempo, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio si trova sotto di un gol contro la Norvegia durante la partita valida per i Mondiali del 2026. Dopo una ripartenza veloce, un tentativo di tiro di un giocatore scandinavo si è concluso con un errore e il disco è stato respinto dal portiere italiano. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti costanti sul punteggio e sull’andamento del match.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’50 Ripartenza rapida condotta da Koblar. Il suo tracciante è però impreciso e Fadani allontana il disco. 6’40” Gli azzurri cercano la scossa! Frycklund smarcato di fronte a Haukeland tenta il tiro, ma il portiere avversario è attento e respinge con il gambale. Zanetti non arriva in tempo poi per il tap in. 7’32” Doppia parata straordinaria di Fadani! Il portiere azzurro prima respinge il tiro dalla distanza e poi, con un vero miracolo, blocca il tap in ravvicinato dell’attaccante norvegese! 7’50” Non sembrano appagati i norvegesi che subito dopo il gol tornano nel terzo di campo offensivo alla ricerca del doppio vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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