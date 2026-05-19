LIVE Italia-Norvegia 0-1 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | scandinavi meritatamente in vantaggio

Allo scadere del primo tempo, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio si trova sotto di un gol contro la Norvegia durante la partita valida per i Mondiali del 2026. Dopo una ripartenza veloce, un tentativo di tiro di un giocatore scandinavo si è concluso con un errore e il disco è stato respinto dal portiere italiano. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti costanti sul punteggio e sull’andamento del match.

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