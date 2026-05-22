LIVE Italia-Svezia 0-1 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | scandinavi meritatamente in vantaggio
Alle 9 minuti e 39 secondi di gioco, la portiera italiana ha deviato un tiro molto pericoloso di un attaccante svedese che, dopo aver superato un difensore con un dribbling, aveva trovato spazio per un tiro preciso. La partita tra Italia e Svezia, valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, si è conclusa con il vantaggio degli scandinavi, che hanno segnato il primo gol della sfida. La squadra svedese ha mantenuto il possesso palla e ha spinto in avanti, portandosi in vantaggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9’39” Blocca Clara il pericoloso tiro di Ekholm! Lo svedese dribbla agilmente il difensore azzurro e ha tutto lo spazio per tirare, Clara è però attento e gli nega il gol. 10? 51? Passa in vantaggio la Svezia! Grundstrom è abile a raccogliere il passaggio filtrante del compagno e a tirare potente dove Clara non riesce ad arrivare. 1-0 Svezia. 12’05” Gli arbitri non concedono il gol, si rimane sullo 0-0. 12’05” Gli arbitri si recano al monitor per vedere l’azione, potrebbe esserci in gioco l’assegnazione del gol. 12’05” Che errore di Clara! Il portiere azzurro tenta di bloccare un tiro debole e centrale, ma il disco gli passa sotto le gambe e si blocca sulla linea di porta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, partita di hockey su ghiaccio, Svezia - Italia
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