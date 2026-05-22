LIVE Italia-Svezia 0-1 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | scandinavi meritatamente in vantaggio

Alle 9 minuti e 39 secondi di gioco, la portiera italiana ha deviato un tiro molto pericoloso di un attaccante svedese che, dopo aver superato un difensore con un dribbling, aveva trovato spazio per un tiro preciso. La partita tra Italia e Svezia, valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, si è conclusa con il vantaggio degli scandinavi, che hanno segnato il primo gol della sfida. La squadra svedese ha mantenuto il possesso palla e ha spinto in avanti, portandosi in vantaggio.

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