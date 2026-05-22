LIVE Italia-Svezia 0-1 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | azzurri vicini al pareggio!

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Italia e Svezia ai Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, la squadra svedese ha segnato un gol che è stato successivamente annullato. Il gol è stato annullato perché un giocatore svedese ha spinto il disco in rete con il pattino. La partita si svolge in diretta e al momento il punteggio è di 0-1 in favore della Svezia. Sono passati circa quattro minuti e mezzo dall'inizio del secondo tempo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3’56” Altro gol annullato alla Svezia. Peon spinge il disco in rete, ma lo fa con il pattino. SI rimane sull’1-0. 4’50” Ancora attento Hellberg. Il tiro dalla distanza di Zanetti non viene deviato da nessuno dei tanti giocatori a ridosso della porta. Il goalie svedese è attento e mette il gambale. 5’20” Di Perna sfiora il palo con un tiro da lontanissimo! Hellberg si muove in ritardo a causa della scarsa visuale, ma il disco lambisce il palo e termina oltre la porta. Pochi centimetri negano il gol agli azzurri. 6’10! Sembra aver preso un po’ di coraggio il Blue Team, che adesso pressa a tutto campo gli avversari e manovra di più il disco in zona offensiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

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