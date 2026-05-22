LIVE Italia-Svezia 0-1 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | azzurri vicini al pareggio!
Durante la partita tra Italia e Svezia ai Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, la squadra svedese ha segnato un gol che è stato successivamente annullato. Il gol è stato annullato perché un giocatore svedese ha spinto il disco in rete con il pattino. La partita si svolge in diretta e al momento il punteggio è di 0-1 in favore della Svezia. Sono passati circa quattro minuti e mezzo dall'inizio del secondo tempo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3’56” Altro gol annullato alla Svezia. Peon spinge il disco in rete, ma lo fa con il pattino. SI rimane sull’1-0. 4’50” Ancora attento Hellberg. Il tiro dalla distanza di Zanetti non viene deviato da nessuno dei tanti giocatori a ridosso della porta. Il goalie svedese è attento e mette il gambale. 5’20” Di Perna sfiora il palo con un tiro da lontanissimo! Hellberg si muove in ritardo a causa della scarsa visuale, ma il disco lambisce il palo e termina oltre la porta. Pochi centimetri negano il gol agli azzurri. 6’10! Sembra aver preso un po’ di coraggio il Blue Team, che adesso pressa a tutto campo gli avversari e manovra di più il disco in zona offensiva. 🔗 Leggi su Oasport.it
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