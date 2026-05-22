LIVE Italia-Svezia 0-1 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | azzurri vicini al pareggio!

Durante la partita tra Italia e Svezia ai Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, la squadra svedese ha segnato un gol che è stato successivamente annullato. Il gol è stato annullato perché un giocatore svedese ha spinto il disco in rete con il pattino. La partita si svolge in diretta e al momento il punteggio è di 0-1 in favore della Svezia. Sono passati circa quattro minuti e mezzo dall'inizio del secondo tempo.

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