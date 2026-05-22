LIVE Italia-Svezia 0-2 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | raddoppio scandinavo nel miglior momento azzurro

Nella partita tra Italia e Svezia valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, la squadra scandinava ha segnato due gol nel primo tempo, mentre gli azzurri hanno iniziato con alcune difficoltà. La gara si svolge in diretta e i tifosi possono aggiornarsi sui risultati in tempo reale. Al momento, la Svezia si trova in vantaggio con un doppio punteggio, mentre l’Italia cerca di reagire in questa fase del match.

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