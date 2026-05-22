LIVE Italia-Svezia 0-2 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | raddoppio scandinavo nel miglior momento azzurro
Nella partita tra Italia e Svezia valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, la squadra scandinava ha segnato due gol nel primo tempo, mentre gli azzurri hanno iniziato con alcune difficoltà. La gara si svolge in diretta e i tifosi possono aggiornarsi sui risultati in tempo reale. Al momento, la Svezia si trova in vantaggio con un doppio punteggio, mentre l’Italia cerca di reagire in questa fase del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.01 L’Italia non ha cominciato il match nel migliore dei modi. Un atteggiamento un po’ remissivo ha facilitato la vita alla Svezia che nei primi minuti ha schiacciato il Blue Team a ridosso della propria porta e ha trovato velocemente il primo gol del match. Finito il primo tempo 0’35” Colpisce subito la Svezia con l’uomo in più! Stenberg è tutto solo al lato della porta e quando gli arriva il disco deve solo appoggiare in rete! 2-0 Svezia. 0’40” Penalità per l’Italia. Trivellato costretto a sedersi per due minuti. 0’44” Altra ottima parata di Clara con il braccio. Grande reattività del portiere azzurro che respinge il tiro di Raymond. 🔗 Leggi su Oasport.it
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