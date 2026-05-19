LIVE Italia-Norvegia 0-4 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | azzurri ancora a secco di vittorie Scandinavi superiori
L'incontro tra Italia e Norvegia nel torneo di hockey su ghiaccio ai Mondiali 2026 si è concluso con un punteggio di 4-0 a favore degli scandinavi. La partita si è svolta oggi, e gli azzurri non sono riusciti a segnare, rimanendo a secco di vittorie. La diretta ha seguito l'evento fino alle 18.48, momento in cui si è conclusa la copertura. Il prossimo impegno per la squadra italiana è previsto per domani alle 16.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.48 Per oggi è tutto amici di OA Sport, la Diretta Live testuale del match fra Italia e Norvegia termina qui! Il prossimo appuntamento con il Blue Team è domani alle 16.20 per la difficilissima partita contro la Repubblica Ceca. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 18.46 Gli azzurri rimangono così a secco in questo mondiale. Sarà necessario risollevarsi il prima possibile per abbandonare le zone bassissime della classifica ed evitare la retrocessione. 18.44 L’Italia è riuscita a impensierire la Norvegia solamente nella seconda frazione quando il risultato era ancora sul’1-0. Quando però, dopo minuti di assedio del Blue Team senza trovare gol, gli avversario sono andati a segno al primo contropiede, gli azzurri hanno accusato il colpo senza riuscire mai a riprendersi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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