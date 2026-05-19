LIVE Italia-Norvegia 0-4 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | azzurri ancora a secco di vittorie Scandinavi superiori

L'incontro tra Italia e Norvegia nel torneo di hockey su ghiaccio ai Mondiali 2026 si è concluso con un punteggio di 4-0 a favore degli scandinavi. La partita si è svolta oggi, e gli azzurri non sono riusciti a segnare, rimanendo a secco di vittorie. La diretta ha seguito l'evento fino alle 18.48, momento in cui si è conclusa la copertura. Il prossimo impegno per la squadra italiana è previsto per domani alle 16.

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