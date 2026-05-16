LIVE Italia-Canada 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | azzurri che si chiudono e poi vanno vicini al gol del vantaggio
Alle 13:19, durante la partita tra Italia e Canada valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, un'azione ha visto un giocatore azzurro molto attivo vicino alla porta avversaria. Talbot ha dovuto compiere una parata difficile per bloccare il tentativo di gol. La partita si è svolta senza segnature fino a quel momento, con l’Italia che si è chiusa bene in difesa e ha sfiorato il vantaggio. I tifosi seguono in diretta gli sviluppi di questa sfida.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:19 ZANETTI ATTIVISSIMO VA VICINO AL GOL! Talbot deve fare gli straordinari per disinnescare questa azione. 14:22 Il tiro di Saracino! L’Italia trova un buon tiro: Talbot blocca il puck. 14:53 CLAMOROSA DOPPIA PARATA DI FADANI! Il goalie azzurro dice di no due volte a Celebrini da una distanza ravvicinata. 15:30 L’Italia non rinuncia quando può a ripartire provano a respirare rispetto al proprio terzo difensivo. 17:19 Due minuti intensi di attacco canadese, organizzata però la difesa azzurra che limita i rischi al minimo. 19:30 Subito parata di Fadani che blocca il disco: si riparte da un ingaggio. SI PARTE! Al via il primo periodo di Italia-Canada. 🔗 Leggi su Oasport.it
Milano Cortina: hockey, impresa delle azzurre che battono il Giappone 3-2 e volano ai quarti
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE Italia-Canada, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: debutto da brividi per gli azzurri
Leggi anche: LIVE Italia-Canada 0-0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: debutto da brividi contro i favoriti
Mondiali: i convocati del Giappone, fuori la stella Mitoma per infortunio. Per Usa, Messico e Canada partirà anche 'l'italiano' Suzuki del Parma #ANSA x.com
Mondiali Top Division 2026: Italia al debutto con il Canada sabato, domenica la Slovacchia. Analisi delle avversarie e numeri, con le date degli ultimi successi azzurri su entrambe Credito foto: FISG - Diego Barbieri - Laura Malvarosa facebook
LIVE Italia-Canada 0-0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: squadre in pista per il riscaldamentoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e Canada, ... oasport.it
Meta must comply with Italian law requiring it to negotiate with and fairly compensate news publishers for the the use of their content, according to a ruling by the Europe’s highest court reddit
LIVE Italia-Canada 3-11, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: azzurri surclassati e ai piedi del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.18: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata! 11.17: Il Canada ha vinto 11-3 una partita ... oasport.it