LIVE Italia-Canada 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | azzurri che si chiudono e poi vanno vicini al gol del vantaggio

Alle 13:19, durante la partita tra Italia e Canada valida per i Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, un'azione ha visto un giocatore azzurro molto attivo vicino alla porta avversaria. Talbot ha dovuto compiere una parata difficile per bloccare il tentativo di gol. La partita si è svolta senza segnature fino a quel momento, con l’Italia che si è chiusa bene in difesa e ha sfiorato il vantaggio. I tifosi seguono in diretta gli sviluppi di questa sfida.

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