LIVE Italia-Canada 0-0 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | Blue Team in bagarre con i mostri nordamericani

Alle 16:17 è iniziato il primo periodo della gara tra Italia e Canada ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026. Le due squadre stanno entrando sul ghiaccio per il primo tempo, con le forze in campo che si preparano a darsi battaglia in una partita molto attesa. La sfida si svolge in diretta, mentre gli atleti si dispongono sui rispettivi lati della pista, pronti a confrontarsi in questa partita che vede il Blue Team impegnato contro una delle nazionali più forti del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI PARTE! Al via il primo periodo di Italia-Canada. 16.17 In questo momento: squadre che stanno arrivando in pista. 16.14 Canada pieno zeppo di stelle NHL che vuole azzannare anche questa gara. 16.11 A difendere la gabbia dell’Italia ci sarà Davide Fadani. 16.08 Il Canada ha iniziato i Mondiali ieri, da superfavorito: avendo la meglio sulla Svezia (5-3), in una delle gare inaugurali del Girone B. 16.05 Squadre che sono in pista per completare il riscaldamento. 16.00 Buon pomeriggio amiche e amici di OA Sport, oggi è “Il giorno”: iniziano i Mondiali di Top Division 2026 dell’Italia. Per il Blue Team subito una sfida complicatissima contro il Canada. 🔗 Leggi su Oasport.it

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