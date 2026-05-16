LIVE Italia-Canada 0-4 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | il Blue Team riesce difendersi contro un powerplay avversario
Durante la partita tra Italia e Canada valida ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026, il team italiano si è difeso con tenacia contro un powerplay degli avversari. La partita, iniziata questa mattina, ha visto un tentativo di traversa da parte del Canada, colpita da Vilardi, seguito da un intervento di Fadani che ha evitato il peggio. Gli arbitri hanno fischiato diverse infrazioni, portando a una breve rissa tra le due squadre. La sfida si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti continui sulla partita.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:47 Traversa per il Canada colpita da Vilardi, poi Fadani ci mette una pezza: fischiano gli arbitri, si scatena una mini-rissa. L’Italia non ci sta a subire. 10:20 Fadani con coraggio blocca il puck scagliato da Bouchard. Pinza decisiva quella del portiere azzurro. Intanto finisce il power play da dover fronteggiare per l’Italia. 12:40 Celebrini si riposa. Purdeller intanto finisce in “panca puniti” per una stecca troppo alta: Italia in inferiorità numerica. 15:00 L’Italia cerca di trovare il modo di fare male al Canada. Il Blue Team però va in debito d’ossigeno anche perché la zona dei cambi è più lontana rispetto al primo e poi al terzo periodo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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