LIVE Italia-Canada 0-4 Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA | il Blue Team riesce difendersi contro un powerplay avversario

Durante la partita tra Italia e Canada valida ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026, il team italiano si è difeso con tenacia contro un powerplay degli avversari. La partita, iniziata questa mattina, ha visto un tentativo di traversa da parte del Canada, colpita da Vilardi, seguito da un intervento di Fadani che ha evitato il peggio. Gli arbitri hanno fischiato diverse infrazioni, portando a una breve rissa tra le due squadre. La sfida si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti continui sulla partita.

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