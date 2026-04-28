Il commissario tecnico della nazionale femminile di volley ha reso note le atlete che parteciperanno alle competizioni estive. La lista include giocatrici considerate fondamentali da tutelare, come alcune veterane, e giovani promettenti pronte a fare il loro debutto. Tra le convocate figura anche una schiacciatrice russa che si unisce alla squadra, mentre diverse giocatrici emergenti sono state chiamate per mettersi alla prova in questa stagione.

Julio Velasco, CT della Nazionale Italiana femminile, ha comunicato la lista delle atlete che saranno coinvolte con la maglia azzurra durante l’estate. Il Guru ha svelato una lista di giocatrici che saranno disponibili per i prossimi mesi: tra giugno e luglio si disputerà la Nations League, tra fine agosto e inizio settembre andranno in scena gli Europei. Per il momento non è stata fornita la lista per la Nations League (verrà diramata il prossimo 13 maggio), ma è risaputo che al torneo internazionale itinerante non parteciperanno alcune big come l’opposto Paola Egonu, la schiacciatrice Myriam Sylla, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, la palleggiatrice Alessia Orro, che rientreranno in occasione della rassegna continentale, dove verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, le convocate dell’Italia per l’estate: big da preservare, Antropova schiacciatrice, giovani da lanciare

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