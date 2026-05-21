Il team femminile di pallavolo italiano si prepara a partecipare a un torneo a quattro squadre a Genova, previsto dal 22 al 24 maggio. Per questa occasione sono state convocate diverse atlete, tra cui una nuova schiacciatrice che farà il suo debutto in nazionale. La competizione vede la presenza di altre nazionali europee e rappresenta un’occasione per testare le formazioni in vista di impegni futuri. La manifestazione si svolgerà in diverse partite durante il fine settimana.

L’Italia sarà impegnata in un quadrangolare di prestigio a Genova nel weekend del 22-24 maggio: tre partite amichevoli contro avversarie di notevole rango per scaldare i motori e prepararsi per la Nations League, il prestigioso torneo internazionale di volley femminile che scatterà il prossimo 3 giugno. Dopo le due vittorie conquistate contro la Francia tra Biella e Novara, la nostra Nazionale si rimetterà in gioco nel capoluogo ligure per fronteggiare la Serbia, la Turchia e la Polonia. Le ragazze del CT Julio Velasco se la dovranno vedere contro quelle che, sulla carta, saranno le rivali di riferimento anche agli Europei di fine estate, dove verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, le convocate dell’Italia per il quadrangolare a Genova: Antropova debutta da schiacciatrice!

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