LIVE Italia-Serbia 3-2 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le Azzurre rimontano le Aquile vincendo il tie-break finale!

Notizia in breve

Durante un'amichevole di pallavolo femminile, le nazionali italiane e serbe si sono affrontate in una partita che si è conclusa con un risultato di 3-2 a favore delle Azzurre. La partita si è conclusa dopo un lungo tie-break, con le italiane che sono riuscite a rimontare e vincere l’ultimo set. La cronaca in diretta si ferma qui, ringraziando i lettori per aver seguito l’evento.