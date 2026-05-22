LIVE Italia-Serbia 3-2 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le Azzurre rimontano le Aquile vincendo il tie-break finale!
Durante un'amichevole di pallavolo femminile, le nazionali italiane e serbe si sono affrontate in una partita che si è conclusa con un risultato di 3-2 a favore delle Azzurre. La partita si è conclusa dopo un lungo tie-break, con le italiane che sono riuscite a rimontare e vincere l’ultimo set. La cronaca in diretta si ferma qui, ringraziando i lettori per aver seguito l’evento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.26 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buon proseguimento di serata a tutti! 23.24 Ottimo match in attacco per Nervini, la migliore dell’Italia, e per Omoruyi che cresce nel corso del match insieme ad Adigwe di cui ingresso è stato fondamentale da metà del terzo set in poi. Le Azzurre torneranno in campo già domani, sempre alle 21.00, per giocare contro la Turchia che oggi ha superato la Polonia per 3-2. 23.22 L’Italia vince una partita giocata a tratti bene e a tratti male, con molti momenti composti da diversi errori, soprattutto al centro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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