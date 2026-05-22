LIVE Italia-Serbia 1-2 Amichevole volley femminile in DIRETTA | Azzurre vicine a rimandare tutto al tie-break! 21-18

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sfida amichevole tra le squadre nazionali di volley femminile, l’Italia si trova sotto 1-2 contro la Serbia. La partita, in corso, vede le azzurre vicine a rimandare tutto al tie-break, con il punteggio di 21-18. La prima parte del set ha visto un buon momento di Meli, mentre Kirow ha avuto un primo tempo molto positivo. I punteggi sono aggiornati in tempo reale, con momenti di equilibrio e intensità tra le due squadre.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-19 Primo tempo di Meli, bene così! 22-19 Primo tempo perfetto di Kirow. 22-18 Che pipe di Omoruyi! Si accende anche il Palasport di Genova con l’attacco dell’azzurra! Time-out della Serbia. 21-18 ADIGWE!! Muro dell’azzurra su Ivanovic! Sale di livello l’Italia in questo fondamentale, con ben cinque blocchi vincenti! Non ci sono deviazioni sul primo tempo di Aleksic, il punto è confermato all’Italia. Challenge della Serbia per il possibile tocco del muro italiano. 20-18 Esce l’attacco della Serbia. 19-18 La palla di Omoruyi si insacca nel muro della Serbia. 18-18 Esce, e non di poco, l’attacco di Adigwe che tira tutto in diagonale senza trovare il campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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