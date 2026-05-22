LIVE Italia-Serbia 1-2 Amichevole volley femminile in DIRETTA | Azzurre vicine a rimandare tutto al tie-break! 21-18

Nella sfida amichevole tra le squadre nazionali di volley femminile, l’Italia si trova sotto 1-2 contro la Serbia. La partita, in corso, vede le azzurre vicine a rimandare tutto al tie-break, con il punteggio di 21-18. La prima parte del set ha visto un buon momento di Meli, mentre Kirow ha avuto un primo tempo molto positivo. I punteggi sono aggiornati in tempo reale, con momenti di equilibrio e intensità tra le due squadre.

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