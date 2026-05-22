LIVE Italia-Serbia 2-2 Amichevole volley femminile in DIRETTA | si va al tie-break dopo il set vinto per 25-20 dalle Azzurre!
L’Italia e la Serbia si trovano sul punteggio di 2-2 in una partita amichevole di volley femminile, che si decide al tie-break dopo un set vinto dalle Azzurre per 25-20. Sul punteggio di 7-7, Uzelac si risveglia e realizza una diagonale perfetta da posto quattro. La sfida prosegue in equilibrio, con le due squadre che si contendono ogni punto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-7 Si risveglia Uzelac che manda in campo una diagonale perfetta da posto quattro. 7-6 Attacco vincente di Tica da posto quattro. 7-5 Pipe vincente di Adigwe. 6-5 Primo tempo di Aleksic. 6-4 Sciocchezza di Zubic che smanaccia fuori la palla che probabilmente sarebbe uscita da sola, punto regalatoci dalla Serbia! 5-4 Nervini spinge la parallela interna da posto quattro. 4-4 Mani fuori di Tica sul muro di Cambi. 4-3 Altro errore di Uzelac, questa volta arriva direttamente al servizio. 3-3 Muro vincente di Zubic su Nervini che viene fermata da post quattro. 3-2 In rete l’attacco diagonale di Uzelac, per lei è il quarto errore. 🔗 Leggi su Oasport.it
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