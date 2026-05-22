LIVE Italia-Serbia 2-2 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le ragazze di Velasco si avvicinano alla vittoria 13-10

Notizia in breve

L’Italia e la Serbia si sono concluse con un pareggio 2-2 in un’amichevole di volley femminile. Le ragazze italiane, sotto la guida di Velasco, si sono avvicinate alla vittoria, portandosi avanti 13-10 nel secondo set. Durante la partita, si registra anche il primo set vinto dalla squadra ospite, con Kirow che ha chiuso il primo tempo. La sfida continua con aggiornamenti in tempo reale.