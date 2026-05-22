LIVE Italia-Serbia 2-2 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le ragazze di Velasco si avvicinano alla vittoria 13-10
L’Italia e la Serbia si sono concluse con un pareggio 2-2 in un’amichevole di volley femminile. Le ragazze italiane, sotto la guida di Velasco, si sono avvicinate alla vittoria, portandosi avanti 13-10 nel secondo set. Durante la partita, si registra anche il primo set vinto dalla squadra ospite, con Kirow che ha chiuso il primo tempo. La sfida continua con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-11 Il primo se ne va con il primo tempo di Kirow. 14-10 Passa l’attacco di Diop da posto due! Abbiamo ben quattro match point da sfruttare! 13-10 Parallela interna di Adigwe da posto due! 12-10 Che diagonale di Zubic che taglia tanto la traiettoria, quel che basta per trovare il vincente da posto due. 12-9 Invasione della Serbia con Kirow che regala un punto fondamentale all’Italia!! 11-9 Gran diagonale di Uzelac che sfrutta l’ottima nove alzata da Mirkovic in posto quattro. 11-8 Ancora Nervini, ancora da posto quattro e ancora con un’importantissima parallela! Time-out della Serbia. 10-8 C’è il tocco di Mirkovic sulla parallela alta di Nervini da posto quattro! 9-8 Mani fuori intelligente di Omoruyi che trova il guizzo con la smanacciata da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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