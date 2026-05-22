LIVE Italia-Serbia 1-2 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le ragazze di Velasco vogliono rimandare la fine del match 12-11

Nella partita di volley femminile tra Italia e Serbia, il punteggio vede le squadre in parità a 16 punti. L'incontro, un'amichevole, è in corso con le azzurre che cercano di prolungare la sfida e mantenere alta l’attenzione. Al momento, il punteggio segna 12-11 a favore delle serbe, mentre un punto decisivo è stato messo a segno con una parallela da parte di una giocatrice serba in posizione due. La partita prosegue con entrambe le squadre che cercano di prendere il comando.

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