LIVE Italia-Serbia 1-2 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le ragazze di Velasco vogliono rimandare la fine del match 12-11

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di volley femminile tra Italia e Serbia, il punteggio vede le squadre in parità a 16 punti. L'incontro, un'amichevole, è in corso con le azzurre che cercano di prolungare la sfida e mantenere alta l’attenzione. Al momento, il punteggio segna 12-11 a favore delle serbe, mentre un punto decisivo è stato messo a segno con una parallela da parte di una giocatrice serba in posizione due. La partita prosegue con entrambe le squadre che cercano di prendere il comando.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-16 Ancora Diop che trova la parallela vincente da posto due. 15-16 Mani fuori della Serbia. 15-15 Passa la diagonale di Omoruyi da posto quattro, anche lei arriva a doppia cifra. 14-15 Uzelac lavora sulle mani alte del muro di Diop e trova la deviazione vincente da posto quattro. 14-14 Passa l’attacco di Diop da posto due! 13-14 Non c’è il tocco sull’attacco di Nervini da posto quattro. Errore in attacco per l’Italia. 13-13 Attacco vincente di Zubic da posto due. Scola e Diop entrano per Cambi e Adigwe. 13-12 Torna a sbagliare Uzelac che manda fuori la diagonale da posto quattro. 12-12 Fast esemplare di Aleksic. 🔗 Leggi su Oasport.it

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