LIVE Italia-Serbia 1-2 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le ragazze di Velasco vogliono rimandare la fine del match 12-11
Nella partita di volley femminile tra Italia e Serbia, il punteggio vede le squadre in parità a 16 punti. L'incontro, un'amichevole, è in corso con le azzurre che cercano di prolungare la sfida e mantenere alta l’attenzione. Al momento, il punteggio segna 12-11 a favore delle serbe, mentre un punto decisivo è stato messo a segno con una parallela da parte di una giocatrice serba in posizione due. La partita prosegue con entrambe le squadre che cercano di prendere il comando.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-16 Ancora Diop che trova la parallela vincente da posto due. 15-16 Mani fuori della Serbia. 15-15 Passa la diagonale di Omoruyi da posto quattro, anche lei arriva a doppia cifra. 14-15 Uzelac lavora sulle mani alte del muro di Diop e trova la deviazione vincente da posto quattro. 14-14 Passa l’attacco di Diop da posto due! 13-14 Non c’è il tocco sull’attacco di Nervini da posto quattro. Errore in attacco per l’Italia. 13-13 Attacco vincente di Zubic da posto due. Scola e Diop entrano per Cambi e Adigwe. 13-12 Torna a sbagliare Uzelac che manda fuori la diagonale da posto quattro. 12-12 Fast esemplare di Aleksic. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Vengo dalla Serbia, ma questo controller non è in vendita nel mio paese. A giugno prenderò un volo per l'Italia e mi chiedevo se qualcuno in Italia può controllare se questo controller è venduto lì o meno? Così posso forse ordinarlo mentre sono in Italia per po reddit
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