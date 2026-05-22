LIVE Italia-Serbia 0-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le ragazze di Velasco conducono nel primo set 18-16
Nella partita amichevole di volley femminile tra Italia e Serbia, le ragazze di Velasco si sono portate avanti nel primo set con un punteggio di 18-16. Durante il gioco, si è fermata temporaneamente l’azione per un time-out chiamato anche dalla squadra serba. In questa fase, una giocatrice ha tentato un attacco in battuta, cercando di superare il muro italiano, ma ha esagerato nel tentativo di mettere pressione. La partita continua con entrambe le squadre impegnate a cercare il momento giusto per affondare l’affondo decisivo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out anche per Terzic. 18-16 Tica da posto quattro va alla ricerca delle mani del muro italiano attaccando altissima, ed esagera. La parallela esce senza deviazioni. Diop e Scolta entrano per Obossa e Cambi, Velasco cambia la diagonale. 17-16 In rete il servizio di Miljevic. 16-16 Primo tempo di Aleksic. 16-15 Secondo errore in battuta per Kurtagic. 15-15 Chiude molto la traiettoria da posto due Zubic e ha ragione, la deviazione di Obossa non può essere rigiocata. 15-14 Ricezione slash della Serbia con il servizio di Omoruyi, Nwakalor può chiudere con poco disturbo a rete. 14-14 Altro muro dell’Italia! Questa volta è Nervini a dire no alle serbe. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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