LIVE Italia-Serbia 0-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le ragazze di Velasco conducono nel primo set 18-16

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita amichevole di volley femminile tra Italia e Serbia, le ragazze di Velasco si sono portate avanti nel primo set con un punteggio di 18-16. Durante il gioco, si è fermata temporaneamente l’azione per un time-out chiamato anche dalla squadra serba. In questa fase, una giocatrice ha tentato un attacco in battuta, cercando di superare il muro italiano, ma ha esagerato nel tentativo di mettere pressione. La partita continua con entrambe le squadre impegnate a cercare il momento giusto per affondare l’affondo decisivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out anche per Terzic. 18-16 Tica da posto quattro va alla ricerca delle mani del muro italiano attaccando altissima, ed esagera. La parallela esce senza deviazioni. Diop e Scolta entrano per Obossa e Cambi, Velasco cambia la diagonale. 17-16 In rete il servizio di Miljevic. 16-16 Primo tempo di Aleksic. 16-15 Secondo errore in battuta per Kurtagic. 15-15 Chiude molto la traiettoria da posto due Zubic e ha ragione, la deviazione di Obossa non può essere rigiocata. 15-14 Ricezione slash della Serbia con il servizio di Omoruyi, Nwakalor può chiudere con poco disturbo a rete. 14-14 Altro muro dell’Italia! Questa volta è Nervini a dire no alle serbe. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia serbia 0 0 amichevole volley femminile in diretta le ragazze di velasco conducono nel primo set 18 16
© Oasport.it - LIVE Italia-Serbia 0-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: le ragazze di Velasco conducono nel primo set, 18-16
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile

Video Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile

Sullo stesso argomento

LIVE Italia-Francia 1-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: le ragazze di Velasco vogliono chiudere anche il secondo set, 18-14CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-17 Primo tempo di Marchesini che entra e mette a segno il suo primo punto con la Nazionale.

LIVE Italia-Francia 0-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: calo delle ragazze di Velasco nel primo set, ma restiamo avanti! 20-15CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-17 Il secondo tentativo è quello giusto! Scola sceglie ancora Manfredini e il suo primo tempo.

italia serbia live italia serbia 0LIVE Italia-Serbia 0-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: inizia il match delle AzzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live dell'amichevole tra la ... oasport.it

italia serbia live italia serbia 0Italia-Serbia diretta: segui il torneo di Genova delle Azzurre di Velasco LIVELe campionesse mondiali e olimpiche sfidano le ragazze di Terzic, occhi puntati su Kate Antropova: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web