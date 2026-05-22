LIVE Italia-Serbia 0-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le ragazze di Velasco conducono nel primo set 18-16

Nella partita amichevole di volley femminile tra Italia e Serbia, le ragazze di Velasco si sono portate avanti nel primo set con un punteggio di 18-16. Durante il gioco, si è fermata temporaneamente l’azione per un time-out chiamato anche dalla squadra serba. In questa fase, una giocatrice ha tentato un attacco in battuta, cercando di superare il muro italiano, ma ha esagerato nel tentativo di mettere pressione. La partita continua con entrambe le squadre impegnate a cercare il momento giusto per affondare l’affondo decisivo.

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