LIVE Italia-Francia 1-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le ragazze di Velasco vogliono chiudere anche il secondo set 18-14

Da oasport.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 18, la partita tra Italia e Francia in un’amichevole di pallavolo femminile è in corso, con le padrone di casa avanti 18-14 nel secondo set. Le italiane cercano di chiudere la frazione, mentre in campo sono entrate alcune giocatrici con il numero 17, che hanno già contribuito con i primi punti. La diretta segue l’andamento del match, aggiornando costantemente sui punteggi e sui cambi di formazione. La partita prosegue con le squadre impegnate a migliorare le proprie prestazioni.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-17 Primo tempo di Marchesini che entra e mette a segno il suo primo punto con la Nazionale. 23-17 Passa il primo tempo di Fanguedou. 23-16 Ace della centrale azzurra. 22-16 Primo tempo vincente di Manfredini. 21-16 Manfredini tocca a muro, Spirito però non arriva sull’attacco di Rovira. 21-15 Ancora Diop, terzo punto per lei: questa volta passa con la parallela da posto due! 20-15 Ripaga la scelta di Velasco con Spirito che alza una grande palla a Omoruyi, perfetta con la diagonale da posto quattro. Spirito rientra per servire. 19-15 É proprio lei che va a servire, mandando la palla in rete. 18-15 Ottima parallela da posto quattro di Ratahiry. 🔗 Leggi su Oasport.it

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