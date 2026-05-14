LIVE Italia-Francia 1-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le ragazze di Velasco vogliono chiudere anche il secondo set 18-14

Alle 18, la partita tra Italia e Francia in un’amichevole di pallavolo femminile è in corso, con le padrone di casa avanti 18-14 nel secondo set. Le italiane cercano di chiudere la frazione, mentre in campo sono entrate alcune giocatrici con il numero 17, che hanno già contribuito con i primi punti. La diretta segue l’andamento del match, aggiornando costantemente sui punteggi e sui cambi di formazione. La partita prosegue con le squadre impegnate a migliorare le proprie prestazioni.

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