LIVE Italia-Serbia 1-1 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le Aquile pareggiano i conti dopo aver vinto 22-25 il secondo set

Nella partita amichevole di volley femminile tra Italia e Serbia, il punteggio è attualmente di 1-1, con le Aquile che hanno vinto il secondo set con il punteggio di 22-25. La Serbia ha pareggiato i conti dopo aver perso il primo set. Durante il primo tempo, un’azione di Kiwor ha contribuito alla vittoria parziale della squadra serba. La partita è in corso, e i risultati vengono aggiornati in tempo reale.

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