LIVE Italia-Serbia 1-1 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le Aquile pareggiano i conti dopo aver vinto 22-25 il secondo set
Nella partita amichevole di volley femminile tra Italia e Serbia, il punteggio è attualmente di 1-1, con le Aquile che hanno vinto il secondo set con il punteggio di 22-25. La Serbia ha pareggiato i conti dopo aver perso il primo set. Durante il primo tempo, un’azione di Kiwor ha contribuito alla vittoria parziale della squadra serba. La partita è in corso, e i risultati vengono aggiornati in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-25 La Serbia pareggia i conti dopo il secondo set! Primo tempo vincente di Kiwor. 22-24 Che attacco di Diop che spara a terra la diagonale mancina da posto due! 21-24 Uzelac trova il mani fuori da posto quattro. La Serbia adesso ha ben tre set point. 21-23 Scola sceglie posto quattro, Nervini chiude con la parallela deviata e vincente! 20-23 Ancora Ivanovic, ottimo ingresso per lei che chiude la diagonale dal posto quattro. 20-22 Che difesa di Fersino! L’Italia chiude il punto con l’attacco vincente di Diop da posto due che si insacca nel muro avversario. 19-22 Ivanovic inganna il muro italiano con una smanacciata che vale il mani out vincente da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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