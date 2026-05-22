LIVE Italia-Serbia 1-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | troppi gli errori delle Azzurre nel secondo set le avversarie scappano! 12-17

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita amichevole di volley femminile tra Italia e Serbia, il punteggio è di 1-0 a favore delle italiane. Nel secondo set, le azzurre hanno commesso numerosi errori, permettendo alle avversarie di allungare il punteggio, che attualmente si attesta su 12-17. La Serbia ha richiesto un challenge per verificare un possibile in-out sulla diagonale di Uzelac, che è risultata essere di poco fuori. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La Serbia chiama challenge per il possibile inout. 16-19 Esce di pochissimo la diagonale di Uzelac da posto quattro. 15-19 Mani fuori importante di Omoruy che in questo set, come anche nel primo, sta attaccando davvero poco. 14-19 Colpo di seconda perfetto di Mirkovic. 14-18 Grandissima parallela di Diop che da posto due sfrutta tutto il suo braccio mancino e passa di fianco al muro. 13-18 Diop viene murata da Uzelac, la Serbia è salita di livello in questo fondamentale. Cambia la diagonale Velasco: Diop e Scola entrano per Obossa e Cambi. 13-17 L’Italia riprende la marcia con la parallela vincente di Nervini da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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