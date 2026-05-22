LIVE Italia-Serbia 1-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | troppi gli errori delle Azzurre nel secondo set le avversarie scappano! 12-17

Nella partita amichevole di volley femminile tra Italia e Serbia, il punteggio è di 1-0 a favore delle italiane. Nel secondo set, le azzurre hanno commesso numerosi errori, permettendo alle avversarie di allungare il punteggio, che attualmente si attesta su 12-17. La Serbia ha richiesto un challenge per verificare un possibile in-out sulla diagonale di Uzelac, che è risultata essere di poco fuori. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

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