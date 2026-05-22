LIVE Italia-Serbia 1-1 Amichevole volley femminile in DIRETTA | avversarie in cerca della fuga definitiva nel terzo set 13-16

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine del secondo set, il punteggio è di 14-17 in favore della Serbia, con un punto segnato da Uzelac. La partita tra Italia e Serbia si svolge in un'amichevole di pallavolo femminile, con le due squadre che cercano di allungare nel terzo set. Durante il gioco, Nervini esce dalla difesa dopo un'azione conclusa con una diagonale di Uzelac da posto quattro. La diretta mostra le fasi di gioco e il punteggio aggiornato in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-17 Esce la difesa di Nervini dopo la grande diagonale di Uzelac da posto quattro. 14-16 In rete il servizio di Mirkovic, quarto errore per lei. Velasco ferma il gioco, parziale aperto di 1-5 per le Aquile. 13-16 Uzelac pesca l’angolo con la diagonale da posto due. Nwakalor fa spazio a Meli. 13-15 Contrattacco della Serbia con Zubic che da posto due chiude la diagonale. 13-14 Set equilibratissimo e senza un vero padrone. Mani fuori di Uzelac da posto quattro. 13-13 Muro vincente di Kurtagic su Adigwe. 13-12 Zubic ferma la rincorsa e inganna il muro italiano che devia in campo il suo attacco da seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it

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