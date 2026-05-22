LIVE Italia-Serbia 1-1 Amichevole volley femminile in DIRETTA | avversarie in cerca della fuga definitiva nel terzo set 13-16

Alla fine del secondo set, il punteggio è di 14-17 in favore della Serbia, con un punto segnato da Uzelac. La partita tra Italia e Serbia si svolge in un'amichevole di pallavolo femminile, con le due squadre che cercano di allungare nel terzo set. Durante il gioco, Nervini esce dalla difesa dopo un'azione conclusa con una diagonale di Uzelac da posto quattro. La diretta mostra le fasi di gioco e il punteggio aggiornato in tempo reale.

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