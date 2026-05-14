LIVE Italia-Francia 0-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | calo delle ragazze di Velasco nel primo set ma restiamo avanti! 20-15

Nella partita di volley tra Italia e Francia in corso, il primo set si è concluso con un punteggio di 20-15 a favore delle italiane, dopo un calo delle ragazze di Velasco. Nel secondo set, le francesi sono riuscite a recuperare e si trovano ora in vantaggio, con il punteggio di 23-17. Durante il match, l’allenatore ha optato di nuovo per Manfredini come schiacciatrice nel primo tempo. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono continui.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-17 Il secondo tentativo è quello giusto! Scola sceglie ancora Manfredini e il suo primo tempo. 22-17 Troppo staccata dalla rete Manfredini, il suo primo tempo viene bloccato. 22-16 Rotar trova la deviazione giusta con il muro da posto quattro per rendere impossibile il recupero a Spirito. 22-15 Omoruyi salta sopra il muro francese e chiude la diagonale da posto quattro. Spirito entra per la battuta! 21-15 Subito un punto per lei che chiude la diagonale da posto due. Diop prende il posto di Adigwe. Time-out di Velasco, che vuole evitare rimonte. 20-15 Ratahiry piazza l’ace. Scola prende il posto di Cambi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Francia 0-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: calo delle ragazze di Velasco nel primo set, ma restiamo avanti! 20-15 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meglio usare le mani, che dite #forzaleonesse #volley #volleyball #pallavolo #brescia Sullo stesso argomento Leggi anche: LIVE Italia-Francia 0-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: inizia il primo test delle azzurre di Velasco LIVE Italia-Francia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: primo impegno per le azzurre di VelascoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Italia... Temi più discussi: La Francia è più forte, l'Italia si gode un traguardo che mancava da 18 anni; LIVE Italia-Francia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: primo test per le azzurre di Velasco; Italia - Francia: 0-0 | Nations league - Preview | La Gazzetta dello Sport; Pil italiano meglio della Francia ma peggio di Spagna e Germania. ???? #ItaliaFrancia diretta volley femminile: segui l'amichevole delle azzurre di #JulioVelasco LIVE x.com Italia-Francia diretta volley femminile: segui l'amichevole delle azzurre di Julio Velasco LIVEAzzurre in campo a Biella contro le transalpine per il primo test-match di preparazione alla prossima Nations League: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Italia-Francia: il risultato dell'amichevole di volley femminile in direttaTanto grande volley nella settimana di Sky, in attesa della Final Four di CEV Champions League maschile (che potrai seguire nel weekend su Sky e NOW) torna in campo anche la Nazionale femminile di Jul ... sport.sky.it