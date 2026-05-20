LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | attesa per Ciccone Bettiol e Milesi

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge l'undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Porcari e arrivo a Chiavari. La corsa è a metà percorso e tra i protagonisti attesi ci sono ciclisti come Ciccone, Bettiol e Milesi. La giornata è segnata anche dalla classifica generale, che viene aggiornata in tempo reale. La tappa si svolge in una regione caratterizzata da salite e tratti pianeggianti, e i corridori sono già in movimento da questa mattina.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, siamo a metà della Corsa Rosa, con partenza da Porcari e arrivo a Chiavari. Dopo le grandi fatiche della cronometro di ieri, il Giro non perdona, con un’altra tappa molto impegnativa. Il percorso misura 195 km, con 2850 metri di dislivello. I primi 75 km saranno tranquilli, con solo il traguardo volante di Luni che potrebbe ingolosire i velocisti. Ci saranno poi tre “salitelle” non classificate, prima del Passo del Termine (7.4 km al 4.9% medio, terza categoria). 🔗 Leggi su Oasport.it

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