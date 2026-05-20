LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | attesa per Ciccone Bettiol e Milesi

Oggi si svolge l'undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Porcari e arrivo a Chiavari. La corsa è a metà percorso e tra i protagonisti attesi ci sono ciclisti come Ciccone, Bettiol e Milesi. La giornata è segnata anche dalla classifica generale, che viene aggiornata in tempo reale. La tappa si svolge in una regione caratterizzata da salite e tratti pianeggianti, e i corridori sono già in movimento da questa mattina.

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