LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | attesa per Ciccone Bettiol e Milesi
Oggi si svolge l'undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Porcari e arrivo a Chiavari. La corsa è a metà percorso e tra i protagonisti attesi ci sono ciclisti come Ciccone, Bettiol e Milesi. La giornata è segnata anche dalla classifica generale, che viene aggiornata in tempo reale. La tappa si svolge in una regione caratterizzata da salite e tratti pianeggianti, e i corridori sono già in movimento da questa mattina.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, siamo a metà della Corsa Rosa, con partenza da Porcari e arrivo a Chiavari. Dopo le grandi fatiche della cronometro di ieri, il Giro non perdona, con un’altra tappa molto impegnativa. Il percorso misura 195 km, con 2850 metri di dislivello. I primi 75 km saranno tranquilli, con solo il traguardo volante di Luni che potrebbe ingolosire i velocisti. Ci saranno poi tre “salitelle” non classificate, prima del Passo del Termine (7.4 km al 4.9% medio, terza categoria). 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 11 Preview: Another Ambush Finish
Sullo stesso argomento
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita di Querciola con Ciccone, Milesi ed Ulissi in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16:22 Inizia la salita di Querciola, GPM di terza categoria...
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 3 in fuga, ci sono Ballerini e MilesiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.
Giro d’Italia 2026 LIVE: Decima Tappa is now underway with a 42 km individual time trial from Viareggio to Massa, setting up a key day for classification contenders. Our complete real-time coverage includes live tracking, updated gaps, virtual standings,… x.com
DIRETTA LIVE - Il Giro d'Italia 2026 riparte dalla cronometro Viareggio-Massa dopo aver osservato il giorno di riposo. Occhi puntati su Filippo Ganna ed i big della classifica generale. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell'evento facebook
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: terreno ideale per le fughe, UAE favoritaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'undicesima tappa del Giro d'Italia ... oasport.it
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna domina, Arensman da urlo, Pellizzari perde poco da VingegaardCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 17.08 Hindley dietro ... oasport.it