Oggi in diretta dal Giro di Romandia, il ciclista ha attaccato in solitaria nel corso della tappa, lasciando gli inseguitori dietro di lui. A circa metà percorso, Lipowitz si trova in testa al gruppo di inseguitori, che include alcuni corridori come Voisard, Carlos Rodriguez, Plapp, Nørdaghen, Higuita e Lenny Martinez. La corsa continua con questa fuga e un tentativo di recupero da parte dei concorrenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Dietro a Lipowitz c’è un gruppetto composto da Voisard, Carlos Rodriguez, Plapp, Nørdaghen, Higuita e Lenny Martinez. Questi sei corridori hanno oltre un minuto di ritardo da Pogacar. 15.33 Termina l’ascesa per lo sloveno, ora picchiata verso il traguardo di Charmey. 15.32 Pogacar ha già preso una decina di secondi di vantaggio su Lipowitz, lo sloveno ha fatto la differenza appena si è alzato sui pedali. 15.31 Adesso si alza sui pedali Pogacar, Lipowitz questa volta si stacca. 15.30 1.5 km alla fine della salita, Lipowitz fatica ma riesce a tenere il passo di Pogacar. 15.28 Lipowitz e Pogacar in testa alla corsa, al loro inseguimento ci sono Nørdagnen e Martinez.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar se ne va in solitaria, Lipowitz insegue

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