Oggi si svolge una tappa del Giro di Catalogna 2026, con circa 30 chilometri al traguardo, durante i quali il gruppo si mantiene compatto. Tra le possibili strategie in corsa, si ipotizzano volate di gruppo o l’utilizzo di ventagli. Contestualmente, sono in programma aggiornamenti in diretta anche sulla Ronde van Brugge e sulla tappa odierna di una corsa ciclistica che coinvolge due team.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 16.53 Sono 30 i km all’arrivo! 16.51 Yago Aguirre uno dei fuggitivi, ha mollato facendosi riprendere. 16.49 Si assottiglia al minimo il vantaggio dei fuggitivi. 16.46 Superata la terza ora di gara, media vicina ai 40 kmh. 16.43 Si va veloci: meno di 40 km all’arrivo. Fuggitivi con meno di 30 secondi di vantaggio. 16.41 Baptiste Veirstroffer fa in tempo a transitare per primo anche su questo GPM di terza categoria. 16.39 Scatti e controscatti sul Coll Roig: il vantaggio dei fuggitivi si assottiglia a soli 40 secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 30 km all’arrivo, gruppo compatto. Ipotesi ventagli

Articoli correlati

LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 50 km all’arrivo, continua l’inseguimento del gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:03 Strada che adesso tenderà a salire per qualche chilometro.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 30 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.

Contenuti e approfondimenti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di...

Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?.

LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arriva il ritiro di Jay Vine a 60 km dal traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO ... oasport.it

Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?Seconda tappa per il Giro di Catalogna 2026. In scena oggi la frazione da Figueres a Banyoles, di 167,4 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con ... oasport.it

«Ogni corsa di quest’anno sarà una grande festa, un modo per ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato in questi anni». Nairo Quintana ha chiuso così la conferenza stampa organizzata domenica, alla vigilia del Giro di Catalogna, per annunciare il prop - facebook.com facebook