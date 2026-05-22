Oggi il Giro d’Italia 2026 si svolge con una fuga composta da quindici corridori, mentre l’Italia guarda con attenzione a Bettiol, Busatto e Maestri, che cercano di distinguersi. Durante la corsa, sono state segnalate altre due squadre con più di un ciclista in fuga, mantenendo alta la tensione tra i partecipanti. I tifosi seguono con interesse gli sviluppi in tempo reale, mentre la classifica generale si modifica di minuto in minuto. La tappa prosegue con un ritmo intenso e molte strategie in gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.20 Sono altre due le squadre che possono vantare più di un uomo in fuga. Sono la Polti Visit Malta con Maestri e Sevilla e la Uno X Mobility di Hoelgaard e Leknessund. 14.18 E’ stata molto brava la Groupama ha mettere dentro la fuga ben tre atleti: Huens, Kench e Jacobs. La squadra francese non ha forse i corridori più forti in questo gruppo, ma potrà giocare tatticamente vista la superiorità numerica. 14.15 Nonostante l’assenza di Narvaez la UAE ha piazzato un fortissimo uomo in fuga. Mikkel Bjerg è stato fra i più attivi nell’inizio di tappa, anche se non è fra i più adatti all’esplosivo finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 15 in fuga, l’Italia spera in Bettiol, Busatto e Maestri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia 2026 Stage 13 Preview: Danger Ahead

Sullo stesso argomento

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna e Bettiol in fuga, ma continuano gli scattiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14:07 Ci sono anche Giulio Ciccone (Lidl – Trek) e Davide...

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: attesa per Ciccone, Bettiol e MilesiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE...

Giro d’Italia 2026 LIVE: Tredicesima Tappa from Alessandria to Verbania, 187 km with decisive climbs and a final 33 km sprint for the standings. Live tracking, updated gaps, and virtual classifications available in our app. Starting at 12:40, coverage co… x.com

A bit unusual - Giro d'Italia boss not happy with early 2028 Tour de France date announcement over Olympics clash reddit

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 15 in fuga, l’Italia spera in Bettiol, Busatto e MaestriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 14.18 E' stata molto brava la Groupama ha mettere dentro la fuga ... oasport.it

LIVE Giro d’Italia, 13° tappa Alessandria-Verbania: in 6 in fuga, gruppo a oltre 3 minutiIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 13° tappa da Alessandria a Verbania: si parte alle ore 12:40, arrivo previsto alle 17 ... fanpage.it