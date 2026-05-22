LIVE Giro Alle 12.40 la 13ª tappa Alessandria-Verbania | giornata ideale per attaccare

Alle 12.40 si è aperta la corsa della 13ª tappa, con partenza da Alessandria e arrivo a Verbania. La frazione si estende per 189 chilometri e presenta un percorso prevalentemente pianeggiante per circa 160 km, con alcune variazioni improvvise negli ultimi chilometri. È considerata una giornata favorevole per gli attaccanti, grazie alla sua conformazione e alle caratteristiche del tracciato. La tappa si svolge in un clima di attesa, con i corridori pronti a muoversi in modo deciso in questa fase della competizione.

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