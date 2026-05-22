LIVE Giro Alle 12.40 la 13ª tappa Alessandria-Verbania | giornata ideale per attaccare

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 12.40 si è aperta la corsa della 13ª tappa, con partenza da Alessandria e arrivo a Verbania. La frazione si estende per 189 chilometri e presenta un percorso prevalentemente pianeggiante per circa 160 km, con alcune variazioni improvvise negli ultimi chilometri. È considerata una giornata favorevole per gli attaccanti, grazie alla sua conformazione e alle caratteristiche del tracciato. La tappa si svolge in un clima di attesa, con i corridori pronti a muoversi in modo deciso in questa fase della competizione.

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Si riparte con in maglia rosa Afonso Eulalio. Il 24enne portoghese della Bahrain-Victorious ha 33” su Jonas Vingegaard e 2’03” su Thymen Arensman, con Felix Gall 4° a 2’30” e Ben O’Connor quinto a 2’50”. Giulio Pellizzari è nono a 3’42”. Maglia ciclamino dei punti sulle spalle di Paul Magnier, per Vingegaard quella azzurra della montagna, ancora per Eulalio quella bianca dei giovani. A squadre guida la Red Bull. Gli orari della 13ª tappa.?Partenza: 12,40,  km zero ore 12.55.?Arrivo stimato: ore 17. Il Giro d'Italia 2026 è trasmesso in diretta tv in Italia sui canali Rai in chiaro, in streaming gratuito su RaiPlay e in abbonamento su Eurosport, canale disponibile in streaming su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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