Giro d'Italia 2026 oggi in TV 13ª tappa Alessandria-Verbania | percorso dove vederla in diretta e streaming i favoriti

Oggi il Giro d’Italia 2026 trasmette in diretta la 13ª tappa, con partenza da Alessandria alle 13:05 e arrivo a Verbania. Il percorso attraversa il Piemonte e include due GPM consecutivi negli ultimi chilometri. La tappa può essere seguita in televisione e in streaming, con dettagli sui favoriti e sui tratti più impegnativi. La giornata si concentra su questa fase della corsa, che si sviluppa lungo strade e colline della regione.

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