LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | via alle prove libere si lavora sul set-up delle vetture

Alle 18.32, i piloti sono in pista con gomme dure, cercando di ottimizzare le impostazioni delle vetture durante le prove libere del Gran Premio del Canada 2026. Le condizioni meteorologiche sono soleggiate e ottimali per le sessioni di esercitazione, favorendo un’attività intensa e senza ostacoli. La giornata di lavoro prosegue con le vetture che affrontano il tracciato, mentre gli ingegneri analizzano i dati raccolti per migliorare il set-up prima delle qualifiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.32 Gran parte dei piloti in pista con gomme dure. 18.31 Condizioni meteo fantastiche a Montreal, vista la presenza del sole. 18.30 VIA ALLA SESSIONE DI LIBERE! 18.29 Le squadre sfrutteranno i 60? della sessione nel migliore dei modi per accumulare dati. 18.27 3? al via della sessione di prove libere! 18.24 Infine, un aspetto tutt’altro che secondario riguarderà il lavoro di adattamento alle esigenze di guida di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Ferrari ha sviluppato mappe aerodinamiche e configurazioni specifiche per consentire ai due piloti di sfruttare meglio il potenziale della SF-26 secondo stili di guida differenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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