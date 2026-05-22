LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | prove libere dalle 18 | 30 Ci si prepara alla Sprint Qualifying
Alle 17.50, gli appassionati di Formula 1 hanno iniziato a seguire la diretta delle prove libere del Gran Premio del Canada, quinto evento del campionato mondiale 2026. La sessione è iniziata alle 18.30, con preparativi in corso per le qualifiche Sprint che si terranno nel fine settimana. La pista si sta preparando a ospitare le vetture, mentre i team e i piloti si stanno concentrando sulla messa a punto delle monoposto in vista delle sessioni di qualificazione e della gara principale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Si alza il sipario sul Circuito Gilles-Villeneuve per un week-end che si preannuncia ricco di emozioni vista la presenza anche della Sprint Race. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE t estuale del Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Si alza il sipario sul Circuito Gilles-Villeneuve per un week-end che si preannuncia ricco di emozioni vista la presenza anche della Sprint Race. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE F1PROVE LIBERE CANADAFERRARI MIRACOLO O DISASTRO
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