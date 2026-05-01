LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | via alle prove libere in Florida!

Oggi in Florida sono iniziate le prove libere del Gran Premio di Miami 2026 di Formula 1. Le due Ferrari sono subito scese in pista, accompagnate da diverse novità tecniche e aerodinamiche. La sessione si svolge nel consueto clima di attesa, con i team impegnati a raccogliere dati e testare le nuove configurazioni delle monoposto. La diretta continuerà con aggiornamenti sulle prestazioni e sui tempi cronometrati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.01 Subito le due Ferrari in pista con una marea di novità, come abbiamo detto. Leclerc ed Hamilton vanno subito in cerca di risposte. Gomme dure per entrambi i ferraristi. 18.00 VIA ALLE PROVE LIBERE!!! 17.59 I piloti si apprestano a entrare in pista. 17.57 Splende il sole a Miami e le condizioni sono ideali per 90? di prove libere molto importanti per determinare il riscontro desiderato. 17.55 Sul fronte power unit, in attesa dell’introduzione del nuovo motore endotermico legato all’ADUO, Ferrari porterà a Miami un aggiornamento software di rilievo. L’intervento si concentra sulla gestione del sistema ibrido e dell’energia, con l’obiettivo di migliorare l’erogazione e rendere più efficiente l’utilizzo delle risorse disponibili lungo il giro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: via alle prove libere in Florida! The Formula 1 Iceberg Explained, Vol. 4 Notizie correlate Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: dalle 18.00 via alle prove libere in Florida Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: tra poco il via delle prove libere Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Torna la F1, si va a Miami: tutto il PROGRAMMA del fine settimana; GP Miami 2026: orari TV e dove vedere la F1; LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: si ricomincia, tante novità per la Ferrari; Formula 1, GP Miami 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming. DIRETTA F1 | GP Miami: Live Prove Libere 1 [TEMPI E COMMENTO]Diretta F1 Miami - Amici di Motorionline, buonasera! E' tutto pronto per la diretta del primo turno di Prove Libere del Gran Premio di Miami. Seguiteci su questa pagina a partire dalle 18, per non per ... f1grandprix.motorionline.com GP Miami 2026, FP1: unica sessione di libere del weekend, si parte alle 18.00 – DIRETTASegui la cronaca minuto per minuto in diretta delle prove libere 1 del GP Miami F1, LIVE dalle 17.45 di venerdì 1° maggio 2026 ... formulapassion.it La Formula 1 riaccende i motori a Miami e lo fa con un paddock trasformato in un vero e proprio cantiere a cielo aperto, dove la lista dei nuovi componenti appena ufficializzata dalla FIA rivela non solo lo stato di salute dei team, ma anche le loro ambizioni per - facebook.com facebook #F1, preoccupazione per il meteo in vista del GP di Miami. Drenaggio, aerodinamica e gomme saranno incognite - #MiamiGP #Leclerc #Hamilton #Alonso #Norris #Piastri #Verstappen #Antonelli #Russell #Vasseur #Wolff x.com